«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии АЧемпионат вчера в 10:56

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Наполи" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

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