Футбол
«Наполи» разгромил «Рому» в Риме в матче чемпионата ИталииРИА Новости 11:09
Футболисты "Наполи" разгромили на выезде "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей отличились Аркадиуш Милик (2-я минута), Дрис Мертенс (50), Симоне Верди (55) и Амин Юнес (81).
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