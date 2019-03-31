Футбол

«Наполи» разгромил «Рому» в Риме в матче чемпионата ИталииРИА Новости 11:09

Футболисты "Наполи" разгромили на выезде "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме на "Стадио Олимпико", завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей отличились Аркадиуш Милик (2-я минута), Дрис Мертенс (50), Симоне Верди (55) и Амин Юнес (81).
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«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

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