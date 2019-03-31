Футбол
«Наполи» разгромил «Рому» на выездеЕвро-футбол.ру 10:59
|2′
Аркадиуш Милик
Патрик Шик
|13′
|17′
Никола Максимович
Константинос Манолас
|37′
Эдин Джеко
|37′
|43′
Аркадиуш Милик
Диего Перотти
|45′+4′
|50′
Дрис Мертенс
|55′
Симоне Верди
|58′
Дрис Мертенс
Адам Уна
Патрик Шик
Николо Дзаньоло
|63′
Александар Коларов
|66′
|68′
Эльсеид Хюсай
Кевин Малькюи
|74′
Симоне Верди
Амин Юнес
|81′
Амин Юнес
Даниэле Де Росси
Джастин Клюйверт
|82′
Диего Перотти
Дженгиз Ундер
|82′
|40%
|Владение мячом
|60%
|81%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|10
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|7
|4
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
22
Дзаньоло
34
Клюйверт
4
Кристанте
42
Нзонзи
17
Ундер
9
Джеко
1
Мерет
2
Малькюи
19
Максимович
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
8
Руис
34
Юнес
11
Уна
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
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Рома - Наполи ~ прогноз на центральный матч Серии А: гости заслуженные фавориты?
Sport-place29 марта в 14:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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