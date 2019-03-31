«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии АЧемпионат 10:56

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Наполи" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

Происшествия Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.

Армия и оружие Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.

Футбол Шестикратный чемпион мира по бенди Черных покинул «Енисей» Шестикратный чемпион мира, вратарь сборной России по бенди Роман Черных покинул красноярский "Енисей", сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.

Происшествия В Киевской области изъяли 600 кг героина По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.

Происшествия На востоке Чечни сгорела мечеть В пресс-службе муфтия Чечни агентству ТАСС уточнили, что мечеть сгорела полностью. Причины возгорания пока устанавливаются.

Политика Порошенко назвал «ключевой элемент» второго тура выборов на Украине Украинский лидер Пётр Порошенко заявил журналистам, что перед вторым туром необходимо провести предвыборные дебаты.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.

Автоспорт Феттель: очень неожиданно потерял машину. Разочаровывающий день Возможно, сыграл и тот факт, что впереди был Хэмилтон, я не знаю. Я очень неожиданно потерял машину, и меня развернуло.

Политика Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.

Политика «Открытая Россия» заявила о ликвидации движения 31 марта в Риге пройдет первая конференция российской общественной организации «Открытая Россия».

Авто Составлен рейтинг автомобилей с лучшей шумоизоляцией Среди седанов лучшим стал Volkswagen Passat. Шумоизоляция в нем позволила снизить порог до 61,9 дБА.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Экономика В Крыму объем инвестиций в основной капитал вырос в шесть раз В Крыму за четыре последних года общий объем инвестиций в основной капитал вырос более чем в шесть раз: с 47,6 млрд рублей в 2015 году до 296 млрд рублей в 2018 году.