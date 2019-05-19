Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04
"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:27
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Кино
В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Общество
Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели
Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой — пройдут дожди и грозы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:33
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады
Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Происшествия
После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек
После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа об кибератаке на Россию
Россия никогда не принимала участие в кибератаках в отличие от США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой
Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Общество
Уникальный гибридный небоскреб построят в Ванкувере
Обновлено в 05:04
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо
Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Наука
Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны
Эпоха гербицидов и пестицидов В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось.
Обновлено в 01:00
Политика
Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского
В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
Экономика
Производство золота в России за январь-март увеличилось на 12,6%
Производство золота в России за январь - март 2019 года увеличилось на 12,6% и составило 58,12 тонн (за январь - март 2018 - 51,61 тонн), сообщает Минфин РФ.
Обновлено в 06:28