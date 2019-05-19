Футбол

«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04

"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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Кулибали в матче с «Интером» совершил одно из лучших спасений ворот сезона

Sport24.ru04:13

«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»

Soccer.ruвчера в 16:25

Наполи - Интер - 4:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:43

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A

Спорт-Экспрессвчера в 16:33

«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

Чемпионатвчера в 16:23

«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 16:27

Дубль Руиса помог «Наполи» разгромить дома «Интер»

Советский спортвчера в 17:13
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Кино

В финальной серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники популярного телесериала "Игра престолов" заметили в финальной серии саги ещё один объект, который не должен был попасть в кадр, — бутылку с водой.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Общество

Синоптики предупредили о дождях и похолодании в Москве к концу недели

Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивой — пройдут дожди и грозы, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 05:33
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

В партии Порошенко прокомментировали роспуск Рады

Представители партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду.
Обновлено в 05:35
Происшествия

После недели протестов в полиции Екатеринбурга остаются 29 человек

После недели протестов в спецприемнике екатеринбургской полиции находятся 29 человек, задержанных в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 05:20
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа об кибератаке на Россию

Россия никогда не принимала участие в кибератаках в отличие от США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Общество

Уникальный гибридный небоскреб построят в Ванкувере

Обновлено в 05:04
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об избиении подростка в Новосибирске

Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода

Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Наука

Мохнатый шмель покидает Америку. Опылять поля будут дроны

Эпоха гербицидов и пестицидов В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось.
Обновлено в 01:00
Политика

Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского

В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
Экономика

Производство золота в России за январь-март увеличилось на 12,6%

Производство золота в России за январь - март 2019 года увеличилось на 12,6% и составило 58,12 тонн (за январь - март 2018 - 51,61 тонн), сообщает Минфин РФ.
Обновлено в 06:28
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
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