Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04
"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:27
«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью
Sports.ru18 мая в 08:00
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Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Каждому - по труду
В центрах "Моя работа" с расширенным спектром услуг д работают карьерные консультанты - специалисты, которые могут составить план обучения тем, кто долгое время не мог найти работу.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана
Обновлено вчера в 14:00
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
На западе Канады эвакуируют население из-за лесных пожаров
Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в западной канадской провинции Альберта, сообщает CTV.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе открыла собственный бизнес
Инга начала зарабатывать своим хобби всего несколько лет назад — сама разрабатывала дизайн и технологию украшений.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Георгиев стал лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев
Голкипер сборной России по хоккею Александр Георгиев признан лучшим игроком своей команды матча 6-го тура группового этапа ЧМ-2019 против Швейцарии (3:0). В игре против швейцарцев 23-летний Георгиев отразил 31 бросок по своим воротам.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
На праздничном концерте в Колумбии взорвалась граната
В результате взрыва гранаты во время праздничного концерта на северо-востоке Колумбии пострадали семь человек.
Обновлено вчера в 20:01
Авто
Honda NSX выставили против Nissan GT-R
Обновлено вчера в 02:05
Гаджеты
Новое обновление смарт-часов Samsung Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3: интерфейс One UI и оптимизация расхода батареи
Samsung анонсировала обновление ПО для умных часов Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3, которое содержит не только новый интерфейс One UI, впервые представленный в Galaxy Watch Active, но также обеспечит увеличение времени автономной работы и улучшение функций здоровья и фитнеса.
Обновлено в 00:20
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:36
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Бузова стерла колени по пути к новой цели
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
СМИ узнали о третьей свадьбе Скарлетт Йоханссон
Американская актриса Скарлетт Йоханссон готовится в третий раз выйти замуж, сообщили СМИ.
Обновлено в 00:12
Политика
Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении
В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено вчера в 16:42
Общество
В ПФР не подтвердили, что все трудовые книжки перевели в цифру
Пока рано говорить, что вся информация из трудовых книжек обо всех работающих в России людях, за которых работодатели уплачивают страховые взносы, переведена в электронный формат, сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Новый Nissan Sylphy представят уже в июле
Новый автомобиль выполнен с использованием фирменного языка дизайна Vmotion 2.0 и оснащен технологией Nissan Intelligent Mobility.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины
Обновлено 18 мая в 04:51
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 05:37