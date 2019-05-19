Футбол

«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04

"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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Дубль Руиса помог «Наполи» разгромить дома «Интер»

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«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 16:27

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A

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«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

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«Интер» разгромно проиграл «Наполи» и опустился на четвертое место в Серии А

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Наполи - Интер - 4:1. Голы и лучшие моменты

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Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью

Sports.ru18 мая в 08:00
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Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
Обновлено вчера в 12:55
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Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

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В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
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Здоровье

Новый метод диагностики рака внедряют в России

О новом методе диагностики рака рассказал профессор Николай Потекаев, главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения Москвы.
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В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

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Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

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Чак Норрис на танке Abrams покорил пользователей Сети

Во время своего визита Норрис даже оседлал танк M1A2 Abrams и сделал фотографии, которые активно обсуждают пользователи Сети.
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Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
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Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»

Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
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В Ростове четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме

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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

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Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
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В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
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Общество

В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества

В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
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На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

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Гаттузо: надеюсь, что останусь в «Милане»

Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать карьеру.
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Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Обновлено вчера в 11:30
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Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
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Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
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В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
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Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
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В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.
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Пьяная пассажирка рейса "Уральские авиалинии" Москва-Симферополь оскорбила и избила стюардессу, которая попросила ее не нарушать правила поведения в самолете при посадке.
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