Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04
"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:27
«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью
Sports.ru18 мая в 08:00
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О новом методе диагностики рака рассказал профессор Николай Потекаев, главный дерматовенеролог Департамента здравоохранения Москвы.
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Чак Норрис на танке Abrams покорил пользователей Сети
Во время своего визита Норрис даже оседлал танк M1A2 Abrams и сделал фотографии, которые активно обсуждают пользователи Сети.
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Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
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В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
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Бузова шокировала подписчиков своими сбитыми коленями
Ольга Бузова показала своим подписчикам, какой ценой ей даётся успех. Она опубликовала в своём Instagram фото со сбитыми коленями.
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Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество
В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества
В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
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HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
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Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ
Обновлено в 00:21
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Гаттузо: надеюсь, что останусь в «Милане»
Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать карьеру.
Обновлено вчера в 21:36
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«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов
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Финансы
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Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
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Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
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Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
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Политика
В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов
В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.
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Происшествия
Пьяная пенсионерка избила стюардессу рейса Москва-Симферополь
Пьяная пассажирка рейса "Уральские авиалинии" Москва-Симферополь оскорбила и избила стюардессу, которая попросила ее не нарушать правила поведения в самолете при посадке.
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Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
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