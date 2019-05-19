Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04
"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:27
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Политика
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Обновлено в 03:48
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко
Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Стало известно, будет ли дочь Алсу на повторном финале шоу «Голос»
Ранее прошла информация о том, что в апреле в финале шоу победила дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 04:15
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Музыка
Рэпер Young Thug даст единственный российский концерт в клубе Arena by Soho Family
Обновлено в 04:26
Политика
Блогеры бурно отреагировали на инаугурацию Зеленского
Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины, а также обсуждают и дискутируют по поводу инаугурационной речи нового главы украинского государства.
Обновлено в 04:46
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского:трансляция торжественной церемонии в Киеве
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Экономика
Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерам
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий.
Обновлено в 04:02
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Обновлено 18 мая в 13:22
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Авто
В Калининграде стартовало производство Ford F-Max
Ford Trucks приступил к сборке седельных тягачей Ford F-Max на заводе «Автотор» в Калининграде.
Обновлено в 04:58
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандез
Шансонье ушел из жизни в возрасте 61 года Франко-испанский певец Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года, передает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38