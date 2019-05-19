Футбол

«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04

"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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Кулибали в матче с «Интером» совершил одно из лучших спасений ворот сезона

Sport24.ru04:13

Дубль Руиса помог «Наполи» разгромить дома «Интер»

Советский спортвчера в 17:13

Наполи - Интер - 4:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:43

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A

Спорт-Экспрессвчера в 16:33

«Наполи» разгромил «Интер» в чемпионате Италии

Чемпионатвчера в 16:23

«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов

Евро-футбол.рувчера в 16:27

«Интер» пропустил четыре мяча от «Наполи»

Soccer.ruвчера в 16:25
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Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Обновлено в 03:48
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Авто

Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины

По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко

Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Стало известно, будет ли дочь Алсу на повторном финале шоу «Голос»

Ранее прошла информация о том, что в апреле в финале шоу победила дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 04:15
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено вчера в 12:27
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Музыка

Рэпер Young Thug даст единственный российский концерт в клубе Arena by Soho Family

Обновлено в 04:26
Политика

Блогеры бурно отреагировали на инаугурацию Зеленского

Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины, а также обсуждают и дискутируют по поводу инаугурационной речи нового главы украинского государства.
Обновлено в 04:46
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского:трансляция торжественной церемонии в Киеве

Обновлено в 02:21
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Экономика

Глава ФНПР потребовал индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал повышение пенсионного возраста самым тяжелым решением правительства с точки зрения социальных последствий.
Обновлено в 04:02
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено 18 мая в 13:22
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Авто

В Калининграде стартовало производство Ford F-Max

Ford Trucks приступил к сборке седельных тягачей Ford F-Max на заводе «Автотор» в Калининграде.
Обновлено в 04:58
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандез

Шансонье ушел из жизни в возрасте 61 года Франко-испанский певец Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года, передает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
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Мауро Икарди
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
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