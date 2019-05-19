Футбол
«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата ИталииРИА Новости вчера в 17:04
"Наполи" на своем поле с крупным счетом переиграл "Интер" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 4:1.
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«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» отобрала очки у «Ювентуса» и вышла на третье место в серии A
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
«Интер» пропустил четыре мяча в Неаполе и рискует остаться без Лиги чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 16:27
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Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
ЦИК Украины: суд не сможет остановить досрочные выборы в Раду
«Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить»,— сказала госпожа Бернацкая (цитата по телеканалу «112 Украина»).
Обновлено в 09:15
Политика
В ЕС отреагировали на решение Зеленского распустить Раду
В Евросоюзе отреагировали на решение нового президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 09:34
Общество
В этом году в России меняются правила сдачи ЕГЭ
Музаев рассказал, что регионы будут получать по защищенным каналам зашифрованные файлы.
Обновлено в 04:54
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на церемонии инаугурации.
Обновлено в 03:25
Авто
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора
Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:49
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Экономика
В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки»
Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара.
Обновлено в 07:05
Общество
Подмосковные вузы обеспечат 4 тысячи бюджетных мест в 2019 году
В этом году в вузах региона будет открыто также 80 бюджетных мест в аспирантуру.
Обновлено в 09:26
Политика
Медведев призвал «омолодить» российскую науку
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости омолодить российскую науку, в этом году доля исследователей в возрасте до 39 лет должна приблизиться к 44%, а к 2024 году составить более половины.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика
Глава Минобороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:02
Политика
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»
"Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов (Минских соглашений — Прим. ред.) об обмене задержанными по принципу всех на всех", — заявил Лавров на приеме в МИД России по случаю православной Пасхи, комментируя вступление Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Кино
Канны-2019: Квентин Тарантино попросил прессу не спойлерить
Девятый фильм Квентина Тарантино вошёл в основной конкурс фестиваля.
Обновлено в 07:10
Общество
ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Польша предупредила Германию о наведенных на нее российских ракетах
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Die Welt заявил, что Германии следует помнить о направленных на нее российских ракетах, базирующихся в Калининграде.
Обновлено в 06:26
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Виталий Кличко прибыл на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Мэр Киева Виталий Кличко приехал на инаугурацию победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского на велосипеде.
Обновлено в 03:30