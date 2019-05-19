Футбол

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом»Нева Спорт 16:37

Наполи — Интер
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Калиду Кулибали
9′
Петр Зелиньски
16′
46′
Маттео Политано
Мауро Икарди
48′
Раджа Наингголан
Аллан
49′
58′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Дрис Мертенс
61′
Фабиан Руис
71′
Аркадиуш Милик
Лоренцо Инсинье
76′
Фабиан Руис
78′
79′
Иван Перишич
Антонио Кандрева
Дрис Мертенс
Амин Юнес
80′
81′
Мауро Икарди
Калиду Кулибали
Себастьяно Луперто
84′
Фаузи Гулям
90′+2′
Еще по мячу забили Петр Зелиньски с передачи Руиса на 16-й минуте и Дрис Мертенс с передачи Хосе Кальехона на 61-й минуте. Единственный мяч в составе «Интера» забил Мауро Икарди на 81-й минуте встречи с пенальти. В параллельном матче туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 1:1.
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