Футбол

«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем матче сезона Серии АSport24.ru 16:31

Болонья — Наполи
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Федерико Сантандер
43′
Блерим Джемаили
45′
57′
Фаузи Гулям
63′
Лоренцо Инсинье
Дрис Мертенс
64′
Симоне Верди
Хосе Кальехон
77′
Дрис Мертенс
79′
Петр Зелиньски
Блерим Джемаили
Маттиа Дестро
83′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
83′
84′
Амин Юнес
Джанлука Гаэтано
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
87′
Федерико Сантандер
88′
В итальянской Серии А сыгран матч последнего, 38-го тура. «Болонья» принимала «Наполи» и добилась победы (3:2). Для неаполитанцев это первое поражение в последних четырех встречах. Хозяева ушли на перерыв, ведя в счете 2:0. По разу отличились Федерико Сантандер и Блерим Джемаили.
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