Футбол

«Наполи» продал Винисиуса в «Бенфику»Sport24.ru 10:01

Полузащитник «Наполи» Карлос Винисиус перешел в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 17 млн евро. При этом половину от 17 млн получит первый клуб Винисиуса — «Гремио».
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«Наполи» продал Винисиуса в «Бенфику»

Sport24.ru10:01

«Бенфика» подписала нападающего «Наполи»

Спорт-Экспресс10:47

«Бенфика» приобрела полузащитника «Наполи» за 17 млн евро

Soccer.ru10:40
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