Футбол
«Наполи» продал Винисиуса в «Бенфику»Sport24.ru 10:01
Полузащитник «Наполи» Карлос Винисиус перешел в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 17 млн евро. При этом половину от 17 млн получит первый клуб Винисиуса — «Гремио».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
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