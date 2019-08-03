Футбол

«Наполи» претендует на Тимо ВернераСпорт-Экспресс 03:33

"Наполи" хочет приобрести нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера. Итальянский клуб готов предложить за 23-летнего форварда 70 миллионов евро, сообщает Radio Marte.
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«Наполи» претендует на Тимо Вернера

Спорт-Экспресс03:33

СМИ: ПСВ согласился на трансфер Лосано в «Наполи» за 42 миллиона

Матч ТВвчера в 23:59

Форвард «ПСВ» близок к переходу в «Наполи»

Газета.Ru00:05

«Наполи» согласовал с ПСВ покупку Лосано

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«ПСВ» согласился отпустить Лосано в «Наполи» за 42 млн евро

Sport24.ruвчера в 23:17

СМИ: ПСВ согласился на трансфер Лосано в «Наполи» за 42 миллиона

Sportbox.RUвчера в 23:59

«Наполи» выкупит Лосано у ПСВ за 42 млн евро

Sports.ruвчера в 17:46
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Происшествия

Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы

Обновлено в 03:22
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол

Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»

Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Футбол

Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»

О трансфере нападающего стало известно в пятницу. Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга».
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском

Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Политика

Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол

Орлов рассказал, почему Заболотный отказался переходить в «Сочи»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи», так как в руководстве дебютанта РПЛ работают люди, с которыми футболист знаком по «Тосно».
Обновлено в 06:16
Наука

Ученые оценили загрязненность Енисея

Обновлено 31 июля в 06:18
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Общество

Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр

Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«Зенит» заявил Малкома на сезон

Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Обновлено в 07:00
Происшествия

На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Единоборства

Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»

Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.
Обновлено в 02:47
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем

Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
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