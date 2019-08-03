Футбол
«Наполи» претендует на Тимо ВернераСпорт-Экспресс 03:33
"Наполи" хочет приобрести нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера. Итальянский клуб готов предложить за 23-летнего форварда 70 миллионов евро, сообщает Radio Marte.
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Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Футбол
Стали известны детали контракта Ларссона со «Спартаком»
О трансфере нападающего стало известно в пятницу. Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга».
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
В Чукотском автономном округе на 100 тысяч человек приходится 526,9 больных туберкулезом, в Республике Тыва и Приморском крае — 512,6 и 280,8 зараженных.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Политика
Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный отказался переходить в «Сочи»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи», так как в руководстве дебютанта РПЛ работают люди, с которыми футболист знаком по «Тосно».
Обновлено в 06:16
Наука
Ученые оценили загрязненность Енисея
Обновлено 31 июля в 06:18
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Общество
Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр
Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон
Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Единоборства
Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»
Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.
Обновлено в 02:47
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем
Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44