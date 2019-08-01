Футбол

«Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за ЗааSport24.ru вчера в 17:08

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Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
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