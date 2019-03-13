Футбол
«Наполи» предложил контракт ИкардиЕвро-футбол.ру 03:29
Клуб уже вступил в переговоры с агентом футболиста и сделал предложение. "Наполи" готов подписать с Икарди долгосрочный договор с годовым окладом в размере 9 миллионов евро. Ранее стало известно, что переговоры с аргентинцем ведет мадридский "Реал".
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