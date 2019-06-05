«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в годSport24.ru вчера в 21:26

Вице-чемпион Италии «Наполи» намерен побороться с «Интером» за нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб готов предложить 26-летнему бельгийцу контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в год

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