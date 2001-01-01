Футбол

«Наполи» подпишет Белотти, если не сможет заполучить ИкардиМатч ТВ 13:09

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Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Наполи». По информации источника, неаполитанцы всерьез приступят к работе по трансферу Белотти в том случае, если не получится подписать Мауро Икарди из «Интера». «Торино» готов расстаться с Белотти за 60 миллионов евро.
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«Наполи» подпишет Белотти, если не сможет заполучить Икарди

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СМИ: «Наполи» может подписать Белотти

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«Наполи» хочет подписать форварда «Торино»

Soccer.ru12:36

«Наполи» подпишет Белотти, если не сможет заполучить Икарди

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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