«Наполи» подпишет Белотти, если не сможет заполучить ИкардиМатч ТВ 13:09

Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Наполи». По информации источника, неаполитанцы всерьез приступят к работе по трансферу Белотти в том случае, если не получится подписать Мауро Икарди из «Интера». «Торино» готов расстаться с Белотти за 60 миллионов евро.

«Наполи» подпишет Белотти, если не сможет заполучить Икарди

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в суд Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0.

Политика Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду Парламент Молдавии в субботу, 8 июня, утвердил состав правительства во главе с лидером правой оппозиции Майей Санду.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Футбол Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика «Голос» Вакарчука огласил своих кандидатов на выборы в Раду Сегодня в Киеве прошел съезд партии Святослава Вакарчука «Голос», где были представлены кандидаты в депутаты от этой политсилы.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на верблюдах на вручение премии «Муз-ТВ» Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову поклонники встречали исполнением одной из её песен.

Экономика Азербайджан откроет в Петербурге винный дом Азербайджан намерен открыть винные дома в Петербурге. Проект рассчитан на 2019 год и успешно реализуется также в Екатеринбурге.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.

Здоровье Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.

Здоровье Минздрав РФ: эндокринологи не видят противопоказаний к повсеместному йодированию соли Минздрав РФ с целью профилактики йододефицитных заболеваний разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года планируется всеобщее йодирование пищевой поваренной соли и применение ее в продуктах.

Происшествия Врачи не обнаружили серьезных травм у Голунова Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, был задержан в Москве 6 июня.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Футбол Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.

Происшествия В результате стрельбы в центре Оттавы погиб человек Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы, сообщает телеканал CTV News.

Общество В Саратове Вячеслав Володин встретился с молодыми врачами В субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с избирателями в своем округе, проверил строительство социальных объектов и обсудил со студентами-медиками нехватку кадров в сельском здравоохранении.

Политика Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб "Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", - сообщает газета.

Авто Кредиты с обратным выкупом обеспечивают половину кредитных продаж Skoda По итогам апреля 2019 года доля выданных Skoda Auto Россия кредитов с обратным выкупом составила 49%.