Футбол
«Наполи» поборется с «Интером» за ЛукакуСпорт-Экспресс вчера в 22:41
"Наполи" включился в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы помешать переходу бельгийца в "Интер", поэтому предложили игроку более высокую зарплату – 10 миллионов евро в год.
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Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Здоровье
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни
Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день.
Обновлено в 07:54
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Общество
Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Экономика
Socar получил долю в Антипинском НПЗ
Совместное предприятие Сбербанка (40%) и Socar (60%) – ООО «Сокар энергоресурс» – купило кипрскую структуру Vikay Industria lim, которой принадлежит 80% в Антипинском НПЗ (Тюменская обл.), рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон сделки, а также подтвердил представитель Сбербанка.
Обновлено в 07:28
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Единоборства
Нурмагомедов проведет бой с Порье на турнире в Абу-Даби
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Космос
Китай впервые запустил ракету-носитель с морской платформы
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) запустила ракету-носитель «Чанчжэн-11» с морской платформы в Желтом море, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:11
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
IOS 13 поможет продлить срок жизни батареи iPhone
Анонсируя операционную систему iOS 13 на конференции WWDC 2019 в Сан-Хосе, представители Apple долго рассуждали о преимуществах обновления, но не упомянули одну важную функцию, которая позволит увеличить срок службы аккумулятора i-устройств.
Обновлено в 08:52
Технологии
Результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»
Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Технологии
Первый магазин без продавцов сети «Фасоль» начал работать в Москве
Крупный ритейлер Metro, развивающий сеть «Фасоль», запустил в своём офисе в Москве первый магазин сети в формате «Экспресс», созданном для работы без продавцов.
Обновлено в 07:15
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Кино
Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона
Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
Обновлено в 08:33
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель
Lumidolls открыла первый отель с услугами силиконовых ростовых кукол в Барселоне в 2017 году.
Обновлено в 09:33
Футбол
Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева
«На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает», – сказала Галимова.
Обновлено в 09:30