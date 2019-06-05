«Наполи» поборется с «Интером» за ЛукакуСпорт-Экспресс вчера в 22:41

"Наполи" включился в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы помешать переходу бельгийца в "Интер", поэтому предложили игроку более высокую зарплату – 10 миллионов евро в год.

«Наполи» поборется с «Интером» за Лукаку

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