Футбол

«Наполи» поборется с «Интером» за ЛукакуСпорт-Экспресс вчера в 22:41

"Наполи" включился в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы помешать переходу бельгийца в "Интер", поэтому предложили игроку более высокую зарплату – 10 миллионов евро в год.
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«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу Лукаку

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«Наполи» поборется с «Интером» за Лукаку

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«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 21:26
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