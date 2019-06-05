Футбол
«Наполи» поборется с «Интером» за ЛукакуСпорт-Экспресс вчера в 22:41
"Наполи" включился в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы помешать переходу бельгийца в "Интер", поэтому предложили игроку более высокую зарплату – 10 миллионов евро в год.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
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Швейцарские СМИ утверждают, что «Интер» близок к приобретению Джаки
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Политика
Зеленский не стал отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.
Обновлено в 03:46
Хоккей
Свечников рассказал подробности драки с Овечкиным
Драка между игроками произошла в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 03:47
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Космос
Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики Messier 90
Астрономам удалось заснять галактику Messier 90. Она находится на расстоянии 60 миллионов световых лет.
Обновлено вчера в 02:33
Хоккей
Агент: Дацюк станет нападающим «Автомобилиста»
Российский хоккеист, бывший игрок петербургского СКА Павел Дацюк с большой долей вероятности следующий сезон проведет в екатеринбургском «Автомобилисте».
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Кузбассе загорелась закрытая шахта
Обновлено в 03:06
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Единоборства
Джошуа отрицает паническую атаку перед боем с Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о том, что у него не было панической атаки перед боем с мексиканцем Энди Руисом.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Госкорпорация «Ростех» запустила в продажу дальномерную камеру «Зенит М». Модель стала первой с момента возрождения бренда и будет выпущена в количестве 500 штук.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Уволенный из «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на новую работу
Бывший руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон».
Обновлено в 02:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Обновлено в 01:41
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Индонезии перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на поисково-спасательную службу.
Обновлено в 03:07
Политика
Трамп сравнил чистоту воздуха в Китае, России и США
Иначе обстоит дело в США, уверен американский лидер, отметив огромную разницу между этим государством и Китаем.
Обновлено в 03:09
Общество
В Москве открыли первые 80 площадок для продажи клубники
Обновлено в 02:20
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12