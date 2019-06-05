Футбол

«Наполи» поборется с «Интером» за ЛукакуСпорт-Экспресс вчера в 22:41

"Наполи" включился в борьбу за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы готовы помешать переходу бельгийца в "Интер", поэтому предложили игроку более высокую зарплату – 10 миллионов евро в год.
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СМИ: «Наполи» готов предложить Лукаку зарплату в 10 миллионов евро в год

Матч ТВ01:59

СМИ: «Наполи» готов предложить Лукаку зарплату в 10 миллионов евро в год

Sportbox.RU01:59

«Наполи» предложил Лукаку контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 21:26

«Наполи» готов платить Лукаку 10 млн евро в год

Евро-футбол.ру01:27

«Наполи» готов платить Лукаку € 10 млн в год

Чемпионат00:30

«Наполи» поборется с «Интером» за Лукаку

Спорт-Экспрессвчера в 22:41

СМИ: «Наполи» готов платить Лукаку 10 миллионов долларов в год

РИА Новости01:56
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