Футбол

Наполи — Лацио 2:1Спорт-Экспресс 16:26

Наполи — Лацио
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
20′
Сергей Милинкович-Савич
28′
Луис Фелипе
Баштуш
Хосе Кальехон
34′
36′
Франческо Ачерби
Аркадиуш Милик
37′
46′
Джордан Лукаку
Хоакин Корреа
65′
Чиро Иммобиле
70′
Франческо Ачерби
Амаду Диавара
Симоне Верди
72′
72′
Сергей Милинкович-Савич
Патрик Габаррон
Дрис Мертенс
Адам Уна
82′
87′
Луис Альберто
Хосе Кальехон
Эльсеид Хюсай
88′
Петр Зелиньски
88′
90′+1′
Сенад Лулич
"Наполи" обыграл "Лацио" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 2:1. В составе неаполитанцев по голу забили Хосе Кальехон и Аркадиуш Милик, за римлян - Чиро Иммобиле. "Наполи" набрал 47 очков и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 6 очков.
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