«Наполи» победил «Лацио» в матче Серии АЧемпионат 16:26

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Счёт был открыт на 34-й минуте, отличился Хосе Кальехон, которому ассистировал Дрис Мертенс.

«Наполи» победил «Лацио» в матче Серии А

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