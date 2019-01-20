Футбол

«Наполи» победил «Лацио» в матче Серии АЧемпионат 16:26

Наполи — Лацио
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
20′
Сергей Милинкович-Савич
28′
Луис Фелипе
Баштуш
Хосе Кальехон
34′
36′
Франческо Ачерби
Аркадиуш Милик
37′
46′
Джордан Лукаку
Хоакин Корреа
65′
Чиро Иммобиле
70′
Франческо Ачерби
Амаду Диавара
Симоне Верди
72′
72′
Сергей Милинкович-Савич
Патрик Габаррон
Дрис Мертенс
Адам Уна
82′
87′
Луис Альберто
Хосе Кальехон
Эльсеид Хюсай
88′
Петр Зелиньски
88′
90′+1′
Сенад Лулич
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Счёт был открыт на 34-й минуте, отличился Хосе Кальехон, которому ассистировал Дрис Мертенс.
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