Футбол
«Наполи» победил «Лацио» в матче Серии АЧемпионат 16:26
|20′
Сергей Милинкович-Савич
|28′
Луис Фелипе
Баштуш
Хосе Кальехон
|34′
|36′
Франческо Ачерби
Аркадиуш Милик
|37′
|46′
Джордан Лукаку
Хоакин Корреа
|65′
Чиро Иммобиле
|70′
Франческо Ачерби
Амаду Диавара
Симоне Верди
|72′
|72′
Сергей Милинкович-Савич
Патрик Габаррон
Дрис Мертенс
Адам Уна
|82′
|87′
Луис Альберто
Хосе Кальехон
Эльсеид Хюсай
|88′
Петр Зелиньски
|88′
|90′+1′
Сенад Лулич
|56%
|Владение мячом
|44%
|87%
|Процент точных передач
|82%
|7
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|7
|7
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|8
|15
|Отборы
|11
|6
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|1
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
2
Малькюи
33
Альбиоль
19
Максимович
6
Мариу Руй
23
Хюсай
8
Руис
9
Верди
20
Зелиньски
99
Милик
11
Уна
1
Стракоша
15
Баштуш
33
Ачерби
26
Раду
19
Лулич
16
Пароло
6
Лейва
4
Габаррон
11
Корреа
17
Иммобиле
10
Альберто
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл «Лацио» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Счёт был открыт на 34-й минуте, отличился Хосе Кальехон, которому ассистировал Дрис Мертенс.
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Наполи - Лацио ~ прогноз на центральный матч Серии А: как завершится противостояние в Неаполе?
Sport-place18 января в 11:14
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
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