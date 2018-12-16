Футбол

«Наполи» победил «Кальяри» в Серии А благодаря голу на 91-й минуте
Чемпионат
13:56

Кальяри — Наполи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Симоне Падоин
48′
62′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Диего Фариас
Марко Сау
69′
71′
Адам Уна
Лоренцо Инсинье
72′
Никола Максимович
79′
Лоренцо Инсинье
Филиппо Романья
Марко Андреолли
80′
80′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Фабио Пизакане
Лука Чигарини
86′
Марко Сау
90′
90′+1′
Аркадиуш Милик
Победу неаполитанскому клубу принёс гол Аркадиуша Милика, который был забит на 91-й минуте. После матча «Наполи», набрав 38 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Отставание неаполитанцев от лидирующего «Ювентуса» составляет восемь очков.
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