Футбол

«Наполи» планирует предложить «Интеру» за Икарди € 65 млн и МиликаЧемпионат 06:19

Руководство «Наполи» хочет приобрести форварда миланского «Интера» Мауро Икарди до закрытия летнего трансферного окна. За 26-летнего аргентинца клуб из Неаполя собирается предложить € 65 млн и нападающего Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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