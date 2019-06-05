Футбол

«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу ЛукакуСоветский спорт 03:59

Согласно источнику, итальянский клуб вступил в борьбу за форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что бельгиец договорился о переходе в миланский Интер и будет получать на Сан-Сиро 7,5 млн евро в год. Отмечается, что Наполи готов предложить нападающему более выгодный контракт.
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«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу Лукаку

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