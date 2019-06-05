Футбол
«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу ЛукакуСоветский спорт 03:59
Согласно источнику, итальянский клуб вступил в борьбу за форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что бельгиец договорился о переходе в миланский Интер и будет получать на Сан-Сиро 7,5 млн евро в год. Отмечается, что Наполи готов предложить нападающему более выгодный контракт.
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Обновлено вчера в 22:36
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Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
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Происшествия
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Обновлено в 02:32
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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
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Обновлено в 04:15
Политика
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Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали малыша за попытку покормить его грудью
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Культура
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Происшествия
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Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
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Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет
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