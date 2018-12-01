Футбол

«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро
Матч ТВ
03:19

«Наполи» отклонил новое предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке защитника Калиду Кулибали. Сообщается, что английский клуб предложил за трансфер 27-летнего сенегальца 103 миллиона евро. Ранее итальянская сторона ответила отказом на предложение «МЮ» в 90 миллионов евро.
Матч ТВ03:19

Подробнее о событии

«Наполи» отклонил рекордное предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу игрока

Газета.Ru03:59

«Наполи» отказался продавать «МЮ» Кулибали за рекордные для защитников 103 млн евро

Sport24.ru03:50

«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро

Матч ТВ03:19

«Наполи» отклонил предложение «МЮ» в 103 миллиона евро

Sportbox.RU03:19

«Наполи» отклонил предложение «МЮ» по Кулибали в размере € 103 млн

Чемпионат02:04

«Наполи» отказал МЮ в продаже Кулибали за 103 млн евро

Soccer.ruвчера в 22:42

«Наполи» отказался продать Кулибали «МЮ» за 103 млн евро

Sports.ru01:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:43, Ашберн
Футбол

Вилья перешел в японский клуб, за который выступает Иньеста

Обновлено в 04:31
Футбол

Матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть отменен

Решение о проведении матча 16-го тура РПЛ между футбольными клубами «Крыльями Советов» (Самара) и «Оренбург» будет принято за час до его начала, сообщает 1 декабря официальный Twitter ПФК «Крылья советов».
Обновлено в 04:14
Футбол

УЕФА открыл дело против «Спартака» по итогам матча с «Рапидом»

Обновлено в 04:00
Футбол

Роналду изменял показания в деле об изнасиловании

Обновлено в 04:36
Футбол

«Рома» начала переговоры с Конте

Итальянские СМИ сообщают, что римский клуб ведет переговоры с экс-главным тренером «Челси» Антонио Конте.
Обновлено в 04:32
Футбол

Бердыев покритиковал формат российского чемпионата

Обновлено вчера в 15:13
Футбол

Селихов: приход Кононова встряхнул «Спартак», добавил эмоций

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов считает, что приход нового главного тренера Олега Кононова добавил команде эмоций.
Обновлено в 04:23
Футбол

Сысуев был признан лучшим игроком «Уфы» в ноябре по версии болельщиков

Форвард "Уфы" Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком команды в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщил официальный Твиттер уфимцев.
Обновлено в 01:44
Футбол

Газзаев, Романцев и Семин получили премию «Честь и достоинство»

Знаменитые российские тренеры Валерий Газзаев, Олег Романцев и Юрий Семин в пятницу были награждены премией "Честь и достоинство" - "За вклад в развитие программ физкультуры и спорта и укрепление общегосударственной деятельности".
Обновлено в 04:07
Футбол

«Сент-Этьен» на своем поле разгромил «Нант» в чемпионате Франции

Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 03:11
Футбол

«Вест Хэм» подпишет контракт с Насри, если тот похудеет

Ранее стало известно, что 31-летний Насри близок к подписанию краткосрочного контракта с "Вест Хэмом".
Обновлено в 01:00
Футбол

Камерун лишили права проведения Кубка Африки-2019

Конфедерация футбола Африки (CAF) лишила Камерун права принять Кубок Африки в следующем году.
Обновлено в 02:28
Футбол

«Эйбар» уступил «Райо Вальекано»

Обновлено вчера в 17:11
Футбол

«Майнц» на выезде обыграл «Фортуну» с минимальным счетом

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Рейна: «Надеюсь, что „Милану“ удастся попасть в четверку»

Что же касается «Милана», то надеюсь, что нам удастся попасть в четверку и, возможно, выиграть Кубок.
Обновлено в 00:42
ещё по теме
Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное