Футбол
«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евроSports.ru 07:59
«Наполи» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении защитника Калиду Кулибали. Английский клуб предложил за 27-летнего игрока 110 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать сенегальца.
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Гаджеты
Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC
Чтобы обеспечить продолжительную автономную работу, несмотря на более «прожорливый» экран, браслет получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч ёмкости вместо 110 мА·ч у Mi Band 3. Также у нового фитнес-браслета появилась поддержка Bluetooth 5.0, это существенный шаг вперёд по сравнению с Bluetooth 4.2 у предшественника.
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
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Футбол
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Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
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Обновлено в 06:25
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Общество
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Парализованный Венсан Ламбер находится в вегетативном состоянии больше десяти лет Во французском городе Реймс медики местной больницы утром 20 мая начали эвтаназию Венсана Ламбера вопреки воле его родителей, сообщает газета Le Parisien.
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Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
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Экономика
Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»
В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
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Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения
Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
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Шоу-бизнес
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О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
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Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Экономика
Российских туристов предупредили о возможном росте цен на отдых в Турции
Цены для российских туристов на отдых в Турции в новом сезоне могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования предоставляются значительные скидки, заявил РИА Новости глава федерации отельеров страны Осман Айык.
Обновлено в 20:12
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Космос
НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля «Наука»
Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к Международной космической станции в 2020 году, начнется в НПО им. С. А. Лавочкина до 1 июня.
Обновлено в 18:22
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено 17 мая в 17:54
Политика
Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН
Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.
Обновлено в 16:51
Энергетика
Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США
На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4
Apple начнет менять часы Watch Series 3 на Watch Series 4 по гарантии, в случае если нет возможности отремонтировать первые.
Обновлено в 15:40
Здоровье
Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь
Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск.
Обновлено в 19:03
Футбол
«ПСЖ» выступил с заявлением о будущем Мбаппе
Французский "ПСЖ" выступил с заявлением касаемо будущего нападающего Килиана Мбаппе.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тысяч единиц военной техники и вооружения.
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