Футбол

«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евроSports.ru 07:59

«Наполи» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении защитника Калиду Кулибали. Английский клуб предложил за 27-летнего игрока 110 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать сенегальца.
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СМИ: «Наполи» отказался продавать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро

ProstoProSport13:16

«Наполи» отказался продавать Кулибали в МЮ за 110 млн евро

Soccer.ru12:46

«Наполи» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кулибали за € 110 млн

Чемпионат08:52

«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Кулибали в 110 млн евро

Sport24.ru12:04

СМИ: «Наполи» отказался продавать Кулибали в «МЮ» за 110 евро

Спорт-Экспресс10:39

СМИ: «МЮ» предложил за Кулибали 110 млн евро, но получил отказ

Советский спорт12:28

«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро

Sports.ru07:59
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Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC

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Агент Бэйла исключил добровольный уход футболиста из «Реала»

Агент Гарета Бэйла на фоне слухов ухода футболиста из «Реала» продолжает настаивать, что валлиец счастлив в мадридском клубе.
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Общество

Во Франции медики начали эвтаназию пациента против воли его родителей

Парализованный Венсан Ламбер находится в вегетативном состоянии больше десяти лет Во французском городе Реймс медики местной больницы утром 20 мая начали эвтаназию Венсана Ламбера вопреки воле его родителей, сообщает газета Le Parisien.
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Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной, сообщили СМИ

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Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
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Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»

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Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
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Экономика

Российских туристов предупредили о возможном росте цен на отдых в Турции

Цены для российских туристов на отдых в Турции в новом сезоне могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования предоставляются значительные скидки, заявил РИА Новости глава федерации отельеров страны Осман Айык.
Обновлено в 20:12
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В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

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Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к Международной космической станции в 2020 году, начнется в НПО им. С. А. Лавочкина до 1 июня.
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено 17 мая в 17:54
Происшествия

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Обновлено в 09:18
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Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН

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Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США

На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
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