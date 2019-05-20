Футбол
«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евроSports.ru 07:59
«Наполи» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении защитника Калиду Кулибали. Английский клуб предложил за 27-летнего игрока 110 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать сенегальца.
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