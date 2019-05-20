Футбол

«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евроSports.ru 07:59

«Наполи» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении защитника Калиду Кулибали. Английский клуб предложил за 27-летнего игрока 110 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать сенегальца.
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СМИ: «Наполи» отказался продавать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро

ProstoProSport13:16

«Наполи» отказался продавать Кулибали в МЮ за 110 млн евро

Soccer.ru12:46

«Наполи» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кулибали за € 110 млн

Чемпионат08:52

«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Кулибали в 110 млн евро

Sport24.ru12:04

СМИ: «Наполи» отказался продавать Кулибали в «МЮ» за 110 евро

Спорт-Экспресс10:39

СМИ: «МЮ» предложил за Кулибали 110 млн евро, но получил отказ

Советский спорт12:28

«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро

Sports.ru07:59
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Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
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Общество

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Москве задержали члена совета движения за права избирателей «Голос» Романа Удота

Год назад представителя «Голоса» задержали в московском аэропорту по подозрению в краже мобильного телефона у корреспондентки НТВ.
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Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

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Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Политика

Глава совдира «Коммерсанта» связал увольнения с подозрением в «заказе»

Журналистов отдела политики «Коммерсанта» уволили, после того как поступило сообщение о «заказной» статье, а журналисты отказались раскрыть главному редактору газеты свои источники.
Обновлено в 14:38
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Футбол

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя

Обновлено в 13:51
Политика

Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Ливерпуль» вошел в число претендентов на де Лигта

По информации английских источников, «Ливерпуль» выразил интерес в трансфере защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 05:22
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Общество

Мигрантов научат русскому языку в детских садах

Минпросвещения планирует подготовить воспитателей детских садов к работе с детьми мигрантов и обучению их русскому языку.
Обновлено в 13:47
Политика

Порошенко сообщил о переезде из администрации президента в офис БПП

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в своём Twitter сообщил, что переехал из здания администрации главы государства в Киеве в офис Блока Петра Порошенко «Солидарность».
Обновлено в 14:57
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
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Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Общество

ВЦИОМ: Чаще всего россияне страдают аллергией на растения

Более четверти (26%) респондентов указали, что страдают аллергией на растения.
Обновлено вчера в 23:50
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:39
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Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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