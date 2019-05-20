Футбол
«Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евроSports.ru 07:59
«Наполи» отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении защитника Калиду Кулибали. Английский клуб предложил за 27-летнего игрока 110 миллионов евро, однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не намерен отпускать сенегальца.
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Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
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Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
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Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
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Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
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Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
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Происшествия
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В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
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В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено в 12:59
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Стало известно, когда Xiaomi представит мощный и дешевый Redmi K20
Компания Xiaomi представит бюджетный смартфон Redmi K20, оснащенный процессором Snapdragon 855, в следующий вторник, 28 мая.
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Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Спорт
Великобритания с 1951 года не играла на двух чемпионатах мира подряд
Сборная Франции, которая сегодня потеряла прописку в дивизионе А чемпионатов мира по хоккею, играла в элите с 2008 года.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Музыка
Бельгийский канал показал Евровидение без музыки
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Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Политика
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Суд в Армении приостановил производство по делу экс-президента Роберта Кочаряна и направил его в Конституционный суд, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян.
Обновлено в 10:46
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Происшествия
Начальника отдела полиции в Чехове задержали за мошенничество
Начальника столбовского отдела полиции ОМВД России по подмосковному Чехову заподозрили в мошенничестве.
Обновлено в 05:18
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Игры
Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation
Как сообщают информаторы Bloomberg, переговоры с Microsoft начались в прошлом году и велись непосредственно высшим руководством Sony в Токио практически без участия подразделения PlayStation.
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандес
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Политика
Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Обновлено в 14:03
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Позже пресс-служба Российского футбольного союза внесла ясность в резонансную ситуацию: по данным РУСАДА, во взятой после одного из матчей допинг-пробе игрока члены агентства нашли запрещенную субстанцию.
Обновлено в 13:20
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01