Футбол

«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере РуисаSoccer.ru 15:25

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«Реал» пытался подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, сообщает El Chiringuito. Неаполитанцы дали понять мадридскому клубу, что игрок не продается. Напомним, что Руис выступает за «Наполи» с 2018 года.
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