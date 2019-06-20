Футбол

«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере РуисаSoccer.ru вчера в 15:25

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«Реал» пытался подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, сообщает El Chiringuito. Неаполитанцы дали понять мадридскому клубу, что игрок не продается. Напомним, что Руис выступает за «Наполи» с 2018 года.
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