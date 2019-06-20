Футбол
«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере РуисаSoccer.ru вчера в 15:25
«Реал» пытался подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, сообщает El Chiringuito. Неаполитанцы дали понять мадридскому клубу, что игрок не продается. Напомним, что Руис выступает за «Наполи» с 2018 года.
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Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Футбол
Мбаппе высказался о возможном переходе в «Реал»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о возможном переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:57
Экономика
Зарплата в Челябинской области не будет расти еще как минимум год
По данным, которые в конце мая этого года привел врио губернатора региона Алексей Текслер, Челябинская область находится на 12 месте по объему ВРП, а налог на прибыль за последние пять лет вырос в три раза.
Обновлено вчера в 03:51
Гаджеты
Xiaomi представила фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
Как и было обещано 11 июня состоялась официальная презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который в целом имеет дизайн предшественника, но отличается цветным дисплеем и новыми возможностями.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
В Одессе 11 июня умер ещё один пострадавший в результате пожара в психбольнице. Таким образом общее число погибших возросло до семи.
Обновлено в 03:32
Общество
Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро
Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Филарет отказался признавать томос Стамбульского патриарха
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата и "почетный патриарх" новой Православной церкви Украины Филарет Денисенко отказался признавать томос об автокефалии украинской церкви.
Обновлено вчера в 07:09
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»
В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.
Обновлено вчера в 13:19
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Обновлено вчера в 21:30
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
Молодежная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал ЧМ
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России. «С Днём России!» — написал Медведев в Twitter.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Такси с пассажирами перевернулось на Витебском проспекте
Такси с пассажирами вылетело на обочину и перевернулось. Как сообщают очевидцы, водитель такси уснул за рулем автомобиля.
Обновлено в 00:49
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Семья погибла при пожаре на даче в Свердловской области
Тела женщины, мужчины и четырехлетнего мальчика обнаружены при тушении пожара в садовом домике в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Обновлено в 02:49