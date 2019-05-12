Футбол

«Наполи» одержал победу над СПАЛомSoccer.ru 14:04

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Наполи» (76 очков) располагается на втором месте, СПАЛ (42 очка) - 11-й.
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«Наполи» обыграл СПАЛ

Спорт-Экспресс14:11

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура Серии А

Чемпионат14:03

Футболисты «Наполи» обыграли СПАЛ в чемпионате Италии

РИА Новости14:08

«Наполи» одержал победу над СПАЛом

Soccer.ru14:04

«Наполи» вырвал победу у СПАЛ в 36-м туре Серии А

Sport24.ru14:09

«Наполи» вырвал победу у СПАЛа

Матч ТВ13:54

Серия А. «Наполи» обыграл СПАЛ

Бомбардир.ру14:03
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Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Обновлено в 11:21
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
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Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой Семака

Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России.
Обновлено в 15:07
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Универсалы Audi, Porsche и Mercedes-AMG сразились на прямой

Портал Autocar опубликовал видео гонки на половину мили самых быстрых немецких спортивных универсалов Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Путешествия

Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта

Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Футбол

«Ростов-Дон» проиграл финал Лиги чемпионов

В финальном матче женской Лиги чемпионов по гандболу «Ростов-Дон» уступил венгерскому «Дьеру». Встреча закончилась со счетом 24:25.
Обновлено в 13:42
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

В Литве завершилось голосование на выборах президента

Обновлено в 13:21
Музыка

В Туле проходит Московский Пасхальный фестиваль

В Тульской областной филармонии проходит XVIII Московский Пасхальный фестиваль. Мероприятие проводится по инициативе Алексея Дюмина.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Футбол

«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболу

Футболисты «Манчестер Сити» второй раз подряд и в шестой раз в истории выиграли чемпионат Англии.
Обновлено в 13:55
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
Обновлено в 15:04
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Политика

Путин рассказал, почему участвует в акции «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин рассказал о своих ощущениях от участия в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Политика

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
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