Футбол
«Наполи» одержал победу над СПАЛомSoccer.ru 14:04
«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Наполи» (76 очков) располагается на втором месте, СПАЛ (42 очка) - 11-й.
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