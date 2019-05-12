Футбол

«Наполи» одержал победу над СПАЛомSoccer.ru 14:04

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Наполи» (76 очков) располагается на втором месте, СПАЛ (42 очка) - 11-й.
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«Наполи» обыграл СПАЛ

Спорт-Экспресс14:11

«Наполи» вырвал победу у СПАЛ в 36-м туре Серии А

Sport24.ru14:09

«Наполи» одержал победу над СПАЛом

Soccer.ru14:04

Футболисты «Наполи» обыграли СПАЛ в чемпионате Италии

РИА Новости14:08

«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура Серии А

Чемпионат14:03

«Наполи» вырвал победу у СПАЛа

Матч ТВ13:54

Серия А. «Наполи» обыграл СПАЛ

Бомбардир.ру14:03
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Транспорт

Движение ограничат на улице Пресненский Вал с 15 мая

Сообщается, что ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на улице Пресненский Вал начнут действовать в среду, 15 мая.
Обновлено в 08:29
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Общество

Названы районы Забайкалья с самыми высокими зарплатами педагогов

Педагоги в Каларском районе Забайкалья получают самые высокие зарплаты.
Обновлено в 21:16
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.
Обновлено в 19:24
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Общество

На крупнейшую подстанцию Благовещенска придет инновационное оборудование

На энергообъекте, который находится недалеко от города — на Новотроицком шоссе, 6, началась масштабная реконструкция оборудования напряжением 35 кВ. Там, где обычно только трещит высоковольтное оборудование, шумит тяжелая техника — идет демонтаж старого открытого распредустройста (ОРУ).
Обновлено в 18:20
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Технологии

Видеонаблюдение для нефтегазовой отрасли: осознанная необходимость

От остальных секторов экономики предприятия нефтегазовой отрасли отличают взрывоопасные производственные зоны и большая географическая удаленность объектов.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес

От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Общество

Кадры для Приморья: растить, искать, привлекать лучших

Денис Дега, руководитель Центра комплексной поддержки мигрантов, руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров Приморского регионального отделения «Деловой России», прокомментировал PRIMPRESS ситуацию на рынке труда Приморского края.
Обновлено в 19:11
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Общество

В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно

Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено в 15:04
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу

Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева

Обновлено в 13:45
Общество

Андрею Бочарову «вынесли приговор»

Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
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