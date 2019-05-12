Футбол
«Наполи» одержал победу над СПАЛомSoccer.ru 14:04
«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Наполи» (76 очков) располагается на втором месте, СПАЛ (42 очка) - 11-й.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Транспорт
Движение ограничат на улице Пресненский Вал с 15 мая
Сообщается, что ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на улице Пресненский Вал начнут действовать в среду, 15 мая.
Обновлено в 08:29
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Общество
Названы районы Забайкалья с самыми высокими зарплатами педагогов
Педагоги в Каларском районе Забайкалья получают самые высокие зарплаты.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали часть тела новорожденного сына
Принц Гарри и Меган Маркл показали новую часть тела своего новорожденного сына. Фото они опубликовали в официальном аккаунте в инстаграме.
Обновлено в 19:24
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Общество
На крупнейшую подстанцию Благовещенска придет инновационное оборудование
На энергообъекте, который находится недалеко от города — на Новотроицком шоссе, 6, началась масштабная реконструкция оборудования напряжением 35 кВ. Там, где обычно только трещит высоковольтное оборудование, шумит тяжелая техника — идет демонтаж старого открытого распредустройста (ОРУ).
Обновлено в 18:20
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Технологии
Видеонаблюдение для нефтегазовой отрасли: осознанная необходимость
От остальных секторов экономики предприятия нефтегазовой отрасли отличают взрывоопасные производственные зоны и большая географическая удаленность объектов.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес
От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Общество
Кадры для Приморья: растить, искать, привлекать лучших
Денис Дега, руководитель Центра комплексной поддержки мигрантов, руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров Приморского регионального отделения «Деловой России», прокомментировал PRIMPRESS ситуацию на рынке труда Приморского края.
Обновлено в 19:11
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Общество
В МГУ опровергли миф о том, что ломать ветки сирени полезно
Что касается сирени, то после цветения необходимо обрезать завязавшиеся семена. Семена убирают для более пышного цветения на следующий год.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Культура
Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате
В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено в 15:04
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу
Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Обновлено в 19:30
Общество
Андрею Бочарову «вынесли приговор»
Коротко, выводы, сделанные специалистами, Михаил Карягин разместил на своей странички в соцсети, назвав – «приговор Андрею Бочарову от Волгоградстата».
Обновлено в 13:48
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02