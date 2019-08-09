Футбол
«Наполи» оценил Кулибали в 250 миллионов евроВести.Ru 02:31
Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что оценивает защитника Калиду Кулибали в 250 миллионов евро. При этом неаполитанцы пока не собираются расставаться с 29-летним французом. Ди Лаурентис подтвердил, что отступные за Кулибали составляют 150 миллионов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Вашингтон
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
ЦБ назначил временную администрацию в «КРК-Страхование»
Сегодня, 9 августа 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что назначил временную администрацию в ООО «КРК-Страхование» из-за того, что компания неоднократно представляла план финансового оздоровления, несоответствующий требованиям законодательства.
Обновлено в 02:41
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Из-за сильного дождя в Петербурге подтопило торговые центры
В городе продолжают работу аварийные бригады В Санкт-Петербурге из-за сильного дождя подтопило цокольные этажи нескольких торговых центров.
Обновлено в 01:29
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Интернет
ФАС завела дело против Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба завела дело против компании Apple, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34
Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жилье
Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы.
Обновлено в 01:39
Общество
«Уральские авиалинии» станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.
Обновлено в 01:41
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено 07 августа в 09:34
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:37
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:05
Политика
В крымском Судаке неизвестные подняли украинский флаг в честь погибших боевиков ВСУ
В городе Судак на востоке Крыма местные сторонники украинского нацизма подняли государственный флаг Украины.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Здоровье
В ВОЗ рассказали о влиянии лесных пожаров на здоровье
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал о влиянии дыма на здоровье человека.
Обновлено в 02:57
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке
Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Общество
Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 01:14
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»
Обновлено в 02:34
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.
Обновлено в 00:34