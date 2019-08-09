Футбол

«Наполи» оценил Кулибали в 250 миллионов евроВести.Ru 02:31

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Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что оценивает защитника Калиду Кулибали в 250 миллионов евро. При этом неаполитанцы пока не собираются расставаться с 29-летним французом. Ди Лаурентис подтвердил, что отступные за Кулибали составляют 150 миллионов.
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