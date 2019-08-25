«Фиорентина» проиграла «Наполи» (3:4) в матче 1-го тура чемпионата Италии. В составе гостей дважды отличился Лоренцо Инсинье, по разу — Дрис Мертенс и Хосе Кальехон.

Экономика Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Происшествия Лодка перевернулась на Волге под Саратовом Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.

Шоу-бизнес Надежда Ангарская показала фото до и после похудения Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.

Политика Лидеры G7 обсудили возвращение России Лидеры G7 обсудили в первый день саммита вопрос относительно возвращения к формату G8 с участием России.

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Гаджеты Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.

Футбол Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“» Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.

Происшествия Пять человек пострадали из-за удара молнии в США Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Гаджеты Владельцы iPhone стали реже покупать новые смартфоны Apple Например, среднестатистический владелец iPhone предпочитает им пользоваться 18 месяцев (полтора года), а смартфонами Samsung чуть меньше — 16,8 месяцев.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Экономика Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки Ипотека шагает по стране Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Политика МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Культура Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine Рэпер Оксимирон прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine, об этом он объявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Происшествия Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.

Происшествия Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.