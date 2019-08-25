Футбол

«Наполи» обыграл «Фиорентину», пропустив три мячаСпорт-Экспресс 16:50

«Фиорентина» проиграла «Наполи» (3:4) в матче 1-го тура чемпионата Италии. В составе гостей дважды отличился Лоренцо Инсинье, по разу — Дрис Мертенс и Хосе Кальехон.
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«Фиорентина» проиграла «Наполи» в первом матче Рибери

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«Наполи» обыграл «Фиорентину», пропустив три мяча

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