Футбол
«Наполи» обыграл «Фиорентину», пропустив три мячаСпорт-Экспресс 16:50
«Фиорентина» проиграла «Наполи» (3:4) в матче 1-го тура чемпионата Италии. В составе гостей дважды отличился Лоренцо Инсинье, по разу — Дрис Мертенс и Хосе Кальехон.
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Экономика
Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян
Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
Обновлено вчера в 07:59
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Лодка перевернулась на Волге под Саратовом
Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская показала фото до и после похудения
Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено в 13:46
Политика
Лидеры G7 обсудили возвращение России
Лидеры G7 обсудили в первый день саммита вопрос относительно возвращения к формату G8 с участием России.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС
Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено в 21:10
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung
Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
Обновлено в 10:26
Футбол
Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Происшествия
Пять человек пострадали из-за удара молнии в США
Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Политика
На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты
На Украине провели огневые испытания украинской ракеты-носителя класса «Циклон-4».
Обновлено в 20:13
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Гаджеты
Владельцы iPhone стали реже покупать новые смартфоны Apple
Например, среднестатистический владелец iPhone предпочитает им пользоваться 18 месяцев (полтора года), а смартфонами Samsung чуть меньше — 16,8 месяцев.
Обновлено в 07:36
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Экономика
Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки
Ипотека шагает по стране Проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах России, однако прогрессируют они в 44 субъектах, говорится в исследовании.
Обновлено в 17:02
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Россия доставила свыше 3,5 тонны гумпомощи в пригород Дамаска
В Сирию прибыли 3,5 тонны гуманитарной помощи от России.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Культура
Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine
Рэпер Оксимирон прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine, об этом он объявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival.
Обновлено в 21:43
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Кино
Китай выкупил права на «Чапаева» и всю «Золотую коллекцию» Ленфильма
Китай приобрел права на «Золотую коллекцию» Ленфильма, заявил директор киностудии Эдуард Пичугин, 23 августа сообщает Фонтанка.ру.
Обновлено в 21:53
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
В Калуге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено в 11:52