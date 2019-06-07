Футбол
«Наполи» объявил о переходе Ди Лоренцо из «Эмполи»Sport24.ru 09:09
Защитник Джованни Ди Лоренцо, права на которого принадлежали «Эмполи», продолжит карьеру в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
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