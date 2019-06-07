Футбол
«Наполи» объявил о переходе Ди Лоренцо из «Эмполи»Sport24.ru 09:09
Защитник Джованни Ди Лоренцо, права на которого принадлежали «Эмполи», продолжит карьеру в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба. На какой срок рассчитан договор, не сообщается.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
Футбол
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
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Армия и оружие
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ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
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Футбол
Чехия обыграла Болгарию, а Черногория сыграла вничью с Косово
В параллельном матче сборная Черногории сыграла вничью с Косово (1:1). У обеих команд по два очка, но черногорцы провели три матча, а Косово – два.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
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Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов проводить фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
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Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи.
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