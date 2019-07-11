Футбол

«Наполи» не устраивают запросы «Реала» по трансферу Хамеса РодригесаSport24.ru 10:44

«Наполи» не может договориться по условиям трансфера Хамеса Родригеса. Как отметил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, «Реал» требует за колумбийца слишком много. По неофициальным данным, мадридцы оценивают игрока более чем в 40 млн евро.
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Владелец «Наполи»: «Хамес хочет перейти к нам, но мы ждем более разумных условий от «Реала»

Матч ТВ10:54

Президент «Наполи»: «Хамес хочет к нам, но „Реал“ просит слишком много»

Sports.ru07:50

Де Лаурентис: «Ждём от „Реала“ более разумного запроса по Хамесу»

Soccer.ruвчера в 22:14

Де Лаурентис: «Хамес хочет в „Наполи“, но „Реал“ является препятствием»

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Президент "Наполи": "Хамес Родригес хочет перейти в наш клуб, но камнем преткновения является "Реал"

Спорт-Экспресс00:03

Президент «Наполи» уверен в желании Родригеса перейти к ним

Газета.Ru02:10
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Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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