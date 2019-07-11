Футбол
«Наполи» не устраивают запросы «Реала» по трансферу Хамеса РодригесаSport24.ru 10:44
«Наполи» не может договориться по условиям трансфера Хамеса Родригеса. Как отметил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, «Реал» требует за колумбийца слишком много. По неофициальным данным, мадридцы оценивают игрока более чем в 40 млн евро.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
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