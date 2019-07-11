«Наполи» не может договориться по условиям трансфера Хамеса Родригеса. Как отметил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, «Реал» требует за колумбийца слишком много. По неофициальным данным, мадридцы оценивают игрока более чем в 40 млн евро.

«Наполи» не устраивают запросы «Реала» по трансферу Хамеса Родригеса

Шоу-бизнес Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд» Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Общество Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции На очередную попытку уличить продюсера Бари Алибасова в симуляции отравления "Кротом" тут же последовала, разумеется, ответная реакция.

Политика Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью» Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

Происшествия В Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам наводнения Напомним, что в Иркутской области число погибших из-за наводнения достигло 25 человек, среди них — один ребенок.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Общество 6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова носит кольцо за 1,5 млн долларов Эксперт, дизайнер украшений Влад Торхов рассказал, что хоть Волочкова не всегда выглядит безупречно, украшения она носит очень дорогие.

Политика Власти Венесуэлы достигли договоренностей с оппозицией Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес рассказал, что власти страны договорились о постоянном мирном диалоге с оппозиционными силами.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Общество Четыре муниципалитета Приморья попадут под мощный удар циклона Днем 12 июля Приморье окажется под влиянием северной части активного циклона.

Политика Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.

Технологии Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.

Музыка Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".

Происшествия Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.

Происшествия Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.

Политика Президент Бразилии собрался назначить сына послом в США Бразильский президент Жаир Болсонару рассматривает возможность назначения своего сына на должность посла Бразилии в Соединенных Штатах.

Политика Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.

Гаджеты В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.

Религия Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).

Шоу-бизнес У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Кино Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России Французский кинорежиссер Люк Бессон объяснил интерес многих голливудских студий к истории России тем, что «эта тема — настоящий бескрайний океан».

Происшествия Медики рассказали о состоянии избитой опекунами девочки из Ингушетии Читайте такжеИзбитая опекунами девочка из Ингушетии находится в стабильно тяжелом состоянии Днем ранее, 8-го июля, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что положительные прогнозы по состоянию семилетней девочки не оправдались.