Руководство «Наполи» все еще надеется выкупить нападающего «Интера» Мауро Икарди до конца летнего трансферного окна, которое закрывается 2 сентября. Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» ждет ответа от 26-летнего аргентинца до пятницы.

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Политика Сущенко этапировали из колонии в Москву Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.

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Автоспорт Квят и Албон будут оштрафованы за установку новых двигателей Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе сообщил, что на болидах пилота «Ред Булл» Александера Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые силовые установки.

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