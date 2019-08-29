Футбол
Sport24.ru«Наполи» надеется до пятницы подписать Икарди
Руководство «Наполи» все еще надеется выкупить нападающего «Интера» Мауро Икарди до конца летнего трансферного окна, которое закрывается 2 сентября. Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» ждет ответа от 26-летнего аргентинца до пятницы.
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Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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Зеленский хочет оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Как стало известно от осведомленного источника, президент Украины Владимир Зеленский хочет оставить на посту главы МВД Авакова.
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Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
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Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
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Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
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Доля продаж универсалов LADA Granta растет за счет версии Cross
В настоящее время LADA Granta в кузове «универсал» предлагается к продаже за 471 900 рублей, тогда как версия Cross доступна минимум за 559 900 рублей.
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Депутат Зеленского вел матерную переписку на заседании Рады
Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», внештатный советник главы государства Михаил Радуцкий нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения Украины.
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Квят и Албон будут оштрафованы за установку новых двигателей
Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе сообщил, что на болидах пилота «Ред Булл» Александера Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые силовые установки.
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Politico: Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с американским военным бюджетом составляет 250 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 23:52
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Наука
Маск назвал главную проблему для человечества
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На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика
На Украине назначили премьер-министра
Работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива, а 25 июня 2019 года был назначен замглавы офиса президента Украины.
РИА Новости 10:44
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Армия и оружие
Правительственные войска Йемена вернули контроль над городом Аден
REGNUM вчера в 09:22
Общество
За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей
Общение пенсионерки и специалистов Пенсионного фонда длилось несколько лет, пока женщина, уверенная в том, что ее права нарушаются, не обратилась в областную прокуратуру.
Комсомольская правда - Кемерово 08:46
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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На фестивале «Ритм моего города» пройдет чемпионат России по диджеингу
Ранее сообщалось, что для гостей фестиваля "Ритм моего города" проведут более 40 мастер-классов по уличным танцам.
Москва 24 08:58
Армия и оружие
В Самарской области военные провели масштабные учения
Сегодня, 29 августа в Самарской области проходят основные действия учений железнодорожных войск - уникальных в истории самих воинских формирований и Вооруженных сил России.
ГТРК Самара 06:42
Политика
Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
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Третий очаг африканской чумы свиней выявлен в Приамурье
RuNews24.ru 03:14
Армия и оружие
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
Sputnik Литва 04:40