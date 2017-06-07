Футбол

«Наполи» надеется арендовать ХамесаСпорт-Экспресс вчера в 23:02

Итальянский клуб надеется арендовать игрока с возможностью выкупа. В прошедшем сезоне Хамес выступал на правах аренды за "Баварию", забив 7 голов и сделав 6 голевых передачи в 28 матчах во всех турнирах.
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Президент «Наполи»: «Не знаю, нужен ли нам Хамес, но его хочет Анчелотти»

Матч ТВ15:15

«Наполи» договорился с Хамесом о контракте и ведёт переговоры с «Реалом»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:58

Аурелио Де Лаурентис: «Анчелотти хочет подписать Хамеса»

Спорт-Экспресс12:10

Де Лаурентис: «Хамес в „Наполи“ - желание Анчелотти»

Soccer.ru13:10

«Наполи» возьмут Родригеса в аренду

Газета.Ru01:52

«Наполи» хочет объявить о трансфере Хамеса в день презентации Сарри в «Ювентусе»

Чемпионат13:33

«Наполи» договорился с Хамесом о контракте и ведет переговоры с «Реалом»

Sports.ruвчера в 04:36
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Армия и оружие

Западные читатели обсудили перехват Су-27 американского B-52

Обновлено в 00:22
Экономика

Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры

Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Общество

Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов

Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
Обновлено в 15:13
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов

В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.
Обновлено в 07:56
Политика

Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи

19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Экономика

Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды

Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая

Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Обновлено в 17:56
Кино

«Режиссер спрашивала, что нам нравится в сексе»: Александр Паль и Нигина Сайфуллаева о съемках фильма «Верность»

О фильме рассказали режиссер «Верности» Нигина Сайфуллаева и исполнитель одной из главных ролей актер Александр Паль.
Обновлено в 18:27
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Интернет

В Telegram добавят функцию геочата

Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.
Обновлено в 15:10
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске

Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку Поклонники Фриске возмущаются, почему Шепелев забрал своего ребенка у ее родителей за день до смерти певицы.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Происшествия

Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне

В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома

Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Технологии

La Repubblica (Италия): мы все окажемся в сети (La Repubblica)

Сеть будет спрятана везде: в стенах зданий, в предметах и даже в нашем теле.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес

Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»

«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Политика

РФ сформировала делегацию в ПАСЕ

Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 10:30
Общество

Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Футбол

Московское «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

Московское "Динамо" объявило о заключении контракта с защитником Иваном Ордецом.
Обновлено в 05:02
Общество

Полсотни огней на взлетной полосе аэропорта Южно-Сахалинска прошли тест

Система огней высокой интенсивности (ОВИ-I), которой оснащена взлетно-посадочная полоса аэропорта, введена в эксплуатацию два года назад.
Обновлено вчера в 19:42
Авто

BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer

Напомним, первый выход BMW 2-Series Active Tourer состоялся в 2014 году, однако за указанный период времени автомобиль не сумел получить достаточного объема продаж для дальнейшего обновления.
Обновлено в 04:38
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Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
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