Футбол
«Наполи» надеется арендовать ХамесаСпорт-Экспресс вчера в 23:02
Итальянский клуб надеется арендовать игрока с возможностью выкупа. В прошедшем сезоне Хамес выступал на правах аренды за "Баварию", забив 7 голов и сделав 6 голевых передачи в 28 матчах во всех турнирах.
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«Наполи» договорился с Хамесом о контракте и ведёт переговоры с «Реалом»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:58
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Общество
Следком проверит обращение к Путину многодетных семей из Подсолнухов
Начата доследственная проверка по обращению к Владимиру Путину многодетных семей из поселка Подсолнухи Тукаевского района.
Обновлено в 15:13
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов
В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.
Обновлено в 07:56
Политика
Саудовская Аравия отвергла данные из доклада ООН по убийству Хашкаджи
19 июня спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, представила 100-страничный доклад о расследовании убийства.
Обновлено в 11:58
Экономика
Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды
Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая
Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Обновлено в 17:56
Кино
«Режиссер спрашивала, что нам нравится в сексе»: Александр Паль и Нигина Сайфуллаева о съемках фильма «Верность»
О фильме рассказали режиссер «Верности» Нигина Сайфуллаева и исполнитель одной из главных ролей актер Александр Паль.
Обновлено в 18:27
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Интернет
В Telegram добавят функцию геочата
Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.
Обновлено в 15:10
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев пристыдил поклонников Жанны Фриске
Ляйсан Утяшева перевоплотилась в дерзкую блондинку Поклонники Фриске возмущаются, почему Шепелев забрал своего ребенка у ее родителей за день до смерти певицы.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Происшествия
Посольство РФ предупреждает о всплеске уличного насилия в Лондоне
В Лондоне наблюдается очередной всплеск уличного насилия с применением холодного оружия, сообщила 19 июня пресс-служба посольства России в Великобритании.
Обновлено в 18:43
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Общество
Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Технологии
La Repubblica (Италия): мы все окажемся в сети (La Repubblica)
Сеть будет спрятана везде: в стенах зданий, в предметах и даже в нашем теле.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Рудковскую затравили из-за нового Porsche. «Можно уже вертолет взять»
«Можно было бы уже и вертолет взять», — добавил olegkoteykin.
Обновлено в 14:05
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 10:30
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Футбол
Московское «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Московское "Динамо" объявило о заключении контракта с защитником Иваном Ордецом.
Обновлено в 05:02
Общество
Полсотни огней на взлетной полосе аэропорта Южно-Сахалинска прошли тест
Система огней высокой интенсивности (ОВИ-I), которой оснащена взлетно-посадочная полоса аэропорта, введена в эксплуатацию два года назад.
Обновлено вчера в 19:42
Авто
BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer
Напомним, первый выход BMW 2-Series Active Tourer состоялся в 2014 году, однако за указанный период времени автомобиль не сумел получить достаточного объема продаж для дальнейшего обновления.
Обновлено в 04:38