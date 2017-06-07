Футбол
«Наполи» надеется арендовать ХамесаСпорт-Экспресс вчера в 23:02
Итальянский клуб надеется арендовать игрока с возможностью выкупа. В прошедшем сезоне Хамес выступал на правах аренды за "Баварию", забив 7 голов и сделав 6 голевых передачи в 28 матчах во всех турнирах.
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«Наполи» договорился с Хамесом о контракте и ведёт переговоры с «Реалом»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 06:58
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Политика
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Кино
Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом
Обновлено в 04:32
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Политика
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
Эр-Рияд виновен в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Обновлено в 06:35
Политика
Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным
Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Политика
Лидер ЛДПР устроил сегодня демарш в Госдуме
Речь идет о предложении ЛДПР упростить порядок получения гражданства для иностранцев, которые являются детьми русских по национальности.
Обновлено в 08:04
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 07:49
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Технологии
Владелец магазинов re:Store и Nike будет сдавать смартфоны в лизинг
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Inventive Retail Group, Inventive DLM будет также управлять IT-инфраструктурой своих клиентов и поставлять им программное обеспечение, оказывая им DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).
Обновлено в 05:28
Общество
Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад
Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Итальянец Массимо Каррера, будучи главным тренером "Спартака" перевел Глушакова в дубль.
Обновлено в 05:44
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса»
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
В Екатеринбурге может начаться эпидемия кори
Эпидемия кори назревает в столице Урала, об этом сегодня на комиссии по здравоохранению в городской думе Екатеринбурга сообщил глава горздрава Денис Демидов.
Обновлено в 07:42
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16