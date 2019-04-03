Футбол

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 14:56

"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.
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Футболисты «Эмполи» победили «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии

РИА Новости15:04

Серия А. «Наполи» проиграл «Эмполи»

Бомбардир.ру15:03

«Наполи» проиграл одному из аутсайдеров Серии А, отставание от «Ювентуса» выросло до 18 очков

Sport24.ru15:00

«Наполи» опростоволосился в матче с «Эмполи»

Soccer.ru14:56

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

Спорт-Экспресс14:56

«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче

Чемпионат14:55

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи» и отстал от «Ювентуса»

Матч ТВ15:01
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Авто

Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Обновлено в 10:55
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Как стало известно журналистам «АвтоВзгляда», которые ссылаются на собственные источники, серийный Renault Arkana представят в Москве 11 апреля.
Обновлено в 12:04
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Общество

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Авто

McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Гороскоп: тельцов поглотит дух соперничества, скорпионы будут в ударе, новые доходы у дев

Погода на сегодня в ЕАО: Прогноз подготовлен на основе публикаций Gismeteo.ru Новое в Instagram: Подписаться на официальный Instagram ИА ЕАОМеdіа может любой желающий.
Обновлено в 17:00
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено в 15:09
Космос

Запуск грузовика «Прогресс МС-11» к МКС пройдет по сверхкороткой схеме

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур 4 апреля.
Обновлено в 19:22
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова

Анна Нетребко поделилась с поклонниками пугающим фото.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Польский генерал пообещал нанести ядерный удар по РФ в случае агрессии

По словам генерала, США еще во времена СССР имели планы по использованию ядерного оружия для остановки Красной армии на территории Польши, имеются подобные планы и сегодня - на случай внезапной российской агрессии.
Обновлено в 19:33
Экономика

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к дебатам с Петром Порошенко.
Обновлено в 12:03
Общество

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Экономика

Более 70 млрд рублей выделило правительство РФ на развитие дорог

Регионы России получат более 70 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца

Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Экономика

Правкомиссия одобрила создание единого реестра информации по движимому имуществу

Новую систему поиска предлагается создать на базе двух действующих реестров о залогах и обременениях движимого имущества: реестра Федеральной нотариальной палаты и Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (Федресурс).
Обновлено в 14:26
Культура

Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным

Обновлено в 11:01
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