Футбол
«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»Спорт-Экспресс вчера в 14:56
"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Обновлено в 03:21
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Политика
Врио челябинского губернатора Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер собирается пойти на выборы самовыдвиженцем.
Обновлено в 03:53
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Гретцки: «Если Овечкин побьет мой рекорд, я первым пожму ему руку»
Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд по количеству голов в НХЛ.
Обновлено в 03:22
Политика
МЧС начало новую реформу своих региональных управлений
Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Музыка
В Сочи в десятый раз состоится Sochi Jazz Festival
Программа фестиваля включает в себя концерты всемирно известных музыкантов, мастер-классы, творческие встречи, сообщает пресс-служба Зимнего театра.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Киеве на парковке взорвался автомобиль
В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Члены Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющей 38 участников рынка, провели опрос неплательщиков, по каким причинам они отказываются возвращать долг.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Истребители Норвегии и Дании подлетели к российским Ту-160
Экипажи отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута "Белых лебедей" сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и Дании.
Обновлено в 01:58
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Экономика
Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование
Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Футбол
Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Авто
«Заряженную» версию Lada Granta Sport заметили на тестах
«АвтоВАЗ» приступил к тестам нового «заряженного» седана LADA Granta Sport.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Кортеж «нового казахского хана» в Москве сняли на видео
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Хоккей
СКА одержал вторую в серии победу над ЦСКА
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
«Врачи без границ» прекратили принимать пациентов на юге Йемена
Международная организация «Врачи без границ» заявила о прекращении приема пациентов в больнице в Адене на юге Йемена.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В аэропорту Дубая у петербурженки украли часы за 900 тысяч рублей
Стоимость украденной вещи составляет 900 тысяч рублей.
Обновлено в 04:54
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Обновлено в 00:32
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев скрывает правду о внебрачных детях
Недавно появились слухи, что у звезды еще два ребенка, помимо взрослого сына Кирилла.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02