Футбол

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 14:56

"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.
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Футболисты «Эмполи» победили «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии

РИА Новости15:04

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи» и отстал от «Ювентуса»

Матч ТВ15:01

Серия А. «Наполи» проиграл «Эмполи»

Бомбардир.ру15:03

«Наполи» опростоволосился в матче с «Эмполи»

Soccer.ru14:56

«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

Спорт-Экспресс14:56

«Наполи» проиграл аутсайдеру Серии А в гостевом матче

Чемпионат14:55

«Наполи» проиграл одному из аутсайдеров Серии А, отставание от «Ювентуса» выросло до 18 очков

Sport24.ru15:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 12:35
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и поднялся на первое место АПЛ

Обновлено в 16:43
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Путешествия

Страховщики определили «самые опасные» страны для российских туристов

Исследование показало: если не учитывать эпидемии во время экзотического отдыха, когда страховщики чаще всего несут убытки (например, в Гватемале или Эквадоре — выборка по этим странам маленькая, но если туристы там заболевают, то обычно всей группой), «лидерами по числу обращений туристов за медпомощью стали страны традиционного «спокойного» пляжного отдыха».
Обновлено в 10:29
Происшествия

С инспектора петербургского метро сняли обвинения по делу о теракте

Следователи прекратили уголовное дело против инспектора транспортной безопасности Петербургского метрополитена Константина Ипполитова, возбужденное после теракта в апреле 2017 года.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Протестующие в Ингушетии сообщили о пропаже пятерых задержанных

Пять участников протеста в Ингушетии, задержанные утром 3 апреля после массовых обысков, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье

Владимир Шкарин: «За 5 лет мы переформатировали здравоохранение»

Здравоохранение в регионе стало доступнее, качественнее и современнее.
Обновлено в 14:44
Экономика

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Экономика

ЦБ предложил переводить зарплаты по номеру телефона

Напомним, ЦБ запустил в январе этого года систему быстрых платежей, которая сделала доступной услугу перевода денежных средств на счета других банков по номеру телефона.
Обновлено в 13:57
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Политика

В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе

Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено в 15:47
Наука

Ученые разрабатывают устройство для улучшения обоняния

Ученые, представляющие Университет Содружества Виргинии (США), работают над разработкой устройства для улучшения и восстановления обоняния.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Журнал Минобороны рассказал, что российские военные владеют телепатией

Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов.
Обновлено в 12:45
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество

Вице-президент Венесуэлы рассказал о ходе переноса PDVSA в Москву

Вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Венесуэлы Рикардо Менендес заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос о переносе венесуэльской нефтяной монополии PDVSA, передает ТАСС.
Обновлено в 15:54
Политика

Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре

Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% - таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг".
Обновлено в 15:32
Гаджеты

Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

С выпуском нового семейства Xeon Platinum 9200 Intel побила собственный рекорд: теперь флагманский процессор Platinum 9282, выполненный на базе двух 28-ядерных модулей, обладает суммарно 56 вычислительными ядрами с 112 вычислительными потоками.
Обновлено в 05:55
Театры

Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета

Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено в 15:28
Общество

Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов

Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

В открытый доступ попали более 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками, названиями учетных записей, они были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva.
Обновлено в 15:09
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