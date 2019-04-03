«Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»Спорт-Экспресс 14:56

"Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.

Политика Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Происшествия Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову Головинский суд Москвы продлил на месяц арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России».

Авто В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4 LADA 4x4 получила первенство на рынке Германии непосредственно по соотношению цены и качества.

Здоровье Треть россиян при заболеваниях не обращаются к врачам Почему россияне не идут к врачам Треть россиян не обращаются к врачам, когда им нужна медицинская помощь.

Наука Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша Группа акушеров из Медицинского центра Лейденского университета сделала заявление, что оральный секс связан со снижением частоты повторных выкидышей.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика США подготовили план на случай ухода Мадуро Глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.

Происшествия Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook нашли в открытом доступе Сотрудники компании UpGuard, которая специализируется на кибербезопасности, нашли персональные данные миллионов пользователей Facebook в свободном доступе в облачных хранилищах Amazon.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Армия и оружие Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Футбол «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).

Происшествия В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Путешествия Турция стала самой опасной страной для отдыха россиян Самыми опасными признаны страны, далёкие от экстрима и опасных развлечений, — предлагающие пляжный отдых.

Происшествия Убившую своих детей нижегородку отправили в тюрьму на 19 лет Суд приговорил ее к 19 годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Напомним, трагедия произошла 25 апреля прошлого года.

Общество В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты Компания-производитель приняла решение изъять данное лекарственное средство из реестра лекарственных средств для медицинского применения, а также аннулировать гос. регистрацию препарата.

Происшествия Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.