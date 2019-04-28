Футбол
«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне»Чемпионат 08:24
|19′
Дрис Мертенс
Паоло Гильоне
|45′
|49′
Амин Юнес
Паоло Гильоне
Лука Паганини
|56′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
|66′
|73′
Амин Юнес
Симоне Верди
Лука Вальцаниа
Даниэль Чиофани
|76′
|78′
Аркадиуш Милик
Адам Уна
Мирко Гори
|79′
|79′
Фабиан Руис
Федерико Дионизи
|81′
|87′
Кевин Малькюи
Рауль Альбиоль
|32%
|Владение мячом
|68%
|73%
|Процент точных передач
|89%
|9
|Удары в сторону ворот
|9
|5
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|8
|26
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Фрозиноне
Расстановка 3‑5‑2
57
Спортьелло
6
Голданига
15
Ариаудо
23
Бригенти
7
Паганини
5
Гори
9
Чиофани
8
Майелло
33
Бегетто
89
Пинамонти
18
Дионизи
25
Оспина
33
Альбиоль
26
Кулибали
13
Луперто
31
Гулям
7
Кальехон
20
Зелиньски
8
Руис
9
Верди
11
Уна
14
Мертенс
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне и завершилась со счётом 2:0 в пользу неаполитанцев. На 19-й минуте первый гол забил полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс.
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