Футбол

«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне»Чемпионат 08:24

Фрозиноне — Наполи
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
19′
Дрис Мертенс
Паоло Гильоне
45′
49′
Амин Юнес
Паоло Гильоне
Лука Паганини
56′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
66′
73′
Амин Юнес
Симоне Верди
Лука Вальцаниа
Даниэль Чиофани
76′
78′
Аркадиуш Милик
Адам Уна
Мирко Гори
79′
79′
Фабиан Руис
Федерико Дионизи
81′
87′
Кевин Малькюи
Рауль Альбиоль
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Фрозиноне» принимал «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне и завершилась со счётом 2:0 в пользу неаполитанцев. На 19-й минуте первый гол забил полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс.
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