Футбол
«Наполи» хочет подписать Диего КостуМатч ТВ 03:26
Испанский нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации источника, главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заинтересован в услугах 30-летнего футболиста, несмотря на неоднозначный сезон Косты в чемпионате Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:35, Ашберн
Гаджеты
Microsoft готовит .NET 5 с поддержкой macOS, Linux и Android
После релиза NET Core 3.0 в этом году компания Microsoft выпустит платформу .NET 5, которая станет серьёзным улучшением системы разработки в целом.
Обновлено в 03:16
Технологии
Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж
Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — сообщила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники украли 7 тыс. биткоинов (более $40 млн по курсу на 8 мая).
Обновлено в 03:47
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает
"Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".
Обновлено вчера в 19:05
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
Обновлено в 02:31
Экономика
Украине предсказали потерю денег от МВФ
Украине не удастся получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в этом году.
Обновлено в 03:56
Экономика
Годовая прибыль Toyota упала почти на четверть
Чистая прибыль японского автопроизводителя Toyota по итогам 2019 финансового года (завершился 19 марта 2019 года) составила 1,8 трлн иен ($17,1 млрд), сообщает компания.
Обновлено в 03:16
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
Обновлено вчера в 20:21
Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях.
Обновлено в 02:58
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Экономика
Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в I квартале
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией
Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
В Испании победили каталонцы со счетом 3:0 - мерсисайдцы же теперь сыграют в решающем матче турнира.
Обновлено вчера в 16:56
Транспорт
Посол Канады застрял на украинских дорогах
Обновлено в 02:15
Экономика
РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду
Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:43
Авто
Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva
Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру Украины
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко 7 мая в 10.00 должен был явиться в Генеральную прокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота
Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.
Обновлено вчера в 10:02