Футбол

«Наполи» и «Торино» сыграли вничьюSoccer.ru вчера в 16:29

Наполи — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
45′+2′
Томас Ринкон
Лоренцо Инсинье
45′+2′
55′
Томас Ринкон
Суаило Мейте
58′
Эмилиано Моретти
Калиду Кулибали
60′
63′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Аллан
65′
Хосе Кальехон
Дрис Мертенс
69′
Фабиан Руис
Симоне Верди
69′
71′
Ола Айна
78′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
Эльсеид Хюсай
82′
Кевин Малькюи
90′+2′
В рамках 24-го тура Серии А "Наполи" и "Торино" победителя не выявили. После этого матча неаполитанцы продолжают занимать 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 пункта. "Торино" же догоняет "Фиорентину", у которой 8-я позиция и 36 очков.
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