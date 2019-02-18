Футбол
«Наполи» и «Торино» сыграли вничьюSoccer.ru 16:29
|45′+2′
Томас Ринкон
Лоренцо Инсинье
|45′+2′
|55′
Томас Ринкон
Суаило Мейте
|58′
Эмилиано Моретти
Калиду Кулибали
|60′
|63′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Аллан
|65′
Хосе Кальехон
Дрис Мертенс
|69′
Фабиан Руис
Симоне Верди
|69′
|71′
Ола Айна
|78′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
Эльсеид Хюсай
|82′
Кевин Малькюи
|90′+2′
|66%
|Владение мячом
|34%
|87%
|Процент точных передач
|75%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|9
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|9
|4
|Офсайды
|–
|15
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|7
|18
|Фолы
|13
|5
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
25
Оспина
2
Малькюи
19
Максимович
26
Кулибали
23
Хюсай
14
Мертенс
5
Аллан
9
Верди
20
Зелиньски
24
Инсинье
99
Милик
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
24
Моретти
29
Де Сильвестри
7
Лукич
23
Мейте
27
Париджини
34
Айна
8
Базелли
9
Белотти
Торино
Расстановка 3‑5‑2
В рамках 24-го тура Серии А "Наполи" и "Торино" победителя не выявили. После этого матча неаполитанцы продолжают занимать 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 пункта. "Торино" же догоняет "Фиорентину", у которой 8-я позиция и 36 очков.
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