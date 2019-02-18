Футбол

«Наполи» и «Торино» не выявили победителя в матче чемпионата ИталииРИА Новости 16:39

Наполи — Торино
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
45′+2′
Томас Ринкон
Лоренцо Инсинье
45′+2′
55′
Томас Ринкон
Суаило Мейте
58′
Эмилиано Моретти
Калиду Кулибали
60′
63′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Аллан
65′
Хосе Кальехон
Дрис Мертенс
69′
Фабиан Руис
Симоне Верди
69′
71′
Ола Айна
78′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
Эльсеид Хюсай
82′
Кевин Малькюи
90′+2′
"Наполи" и "Торино" сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Неаполе, завершилась со счетом 0:0.
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