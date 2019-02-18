«Наполи» и «Торино» не выявили победителя в матче чемпионата ИталииРИА Новости 16:39

"Наполи" и "Торино" сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Неаполе, завершилась со счетом 0:0.

«Наполи» и «Торино» не выявили победителя в матче чемпионата Италии

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